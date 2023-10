TRIO RAHOERSON à Montpellier (34) Maison Pour Tous Marcel Pagnol Montpellier, 14 octobre 2023, Montpellier.

TRIO RAHOERSON à Montpellier (34) Samedi 14 octobre, 19h30 Maison Pour Tous Marcel Pagnol

ANTSO’LIDAIRE avec le Trio RAHOERSON à Montpellier

Le Rahoerson Group est né de la rencontre à Madagascar entre Nivo et Serge Rahoerson à la fin des années 60. Multi-instrumentiste, Serge Rahoerson est saxophoniste, pianiste et batteur. Sa femme Nivo combine aussi les talents puisqu’on la retrouve derrière la batterie mais aussi au chant. Une voix exceptionnelle dans la pure tradition de la soul music et du blues. Ils sont très rapidement rejoints à la basse et à la contrebasse par Max Héry, également originaire de la grande île.

Le groupe quitte Madagascar en 1972 et parcourt le monde pendant presque 10 ans avant de s’installer à Paris en 1981. En 1983, Serge et Nivo font sensation au Festival de Nice parmi les plus grands noms du jazz tels que Jaco Pastorius, Jimmy Smith. Depuis, le Rahoerson Group a assuré la première partie de musiciens comme Count Basie, Chick Corea, Michel Petrucciani, John McLaughlin, el s’est produit dans de nombreux festivals jazz dans le monde et en France.

Serge Rahoerson jouera en trio avec sa femme Nivo à la batterie et Eddy Rabeson à la basse,

Une soirée également sous le signe de la solidarité avec les enfants défavorisés de Madagascar. Tous les bénéfices seront reversés à l’association pour soutenir la scolarisation de ces enfants et la mise en place de cantines scolaires.

Ouverture des portes à partir de 19h30.

Dégustation de spécialités malgaches sur place.

Maison Pour Tous Marcel Pagnol 64 Route de Lavérune, Montpellier Montpellier 34070 Les Cévennes Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/antso/evenements/concert-trio-rahoerson »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

MADAGASCAR JAZZ