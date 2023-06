Faux Faussaires-Un été au Moyen-Âge Maison pour Tous Marcel Bou Noisy-le-Grand, 10 juillet 2023, Noisy-le-Grand.

Faux Faussaires-Un été au Moyen-Âge 10 – 27 juillet Maison pour Tous Marcel Bou Accueils de loisirs seulement sur réservation pour un groupe d’au maximum 25 participants

Le projet « Faux faussaire » rappel l’histoire mouvementé des faux en archéologie et les dommages qu’ils peuvent causer à la science, quand ils retardent les découvertes. La distinction entre faux, copies et œuvres d’art pose la question de la création artistique à partir d’objets archéologiques et leur déclinaison contemporaine.

Maison pour Tous Marcel Bou 10 rue du Docteur Sureau 93160 Noisy-le-Grand

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T15:00:00+02:00

2023-07-27T10:00:00+02:00 – 2023-07-27T15:00:00+02:00

