Conférence gesticulée « Ensaignement à distance » Maison Pour Tous Landerneau, jeudi 18 janvier 2024.

Landerneau Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:30:00

fin : 2024-01-18

Une conférence gesticulée organisée par L’éclairage public.

Innovation pédagogique, émancipation par le savoir, démocratisation de l’École ?

Ou serait-ce notre mise à distance programmée de la fabrication du savoir et de l’organisation du travail ?

Christophe Rohou explore cette question, inscrite dans le long passé de l’École capitaliste et des mouvements ouvriers, en revenant sur sa propre histoire : celle d’un technophile ayant grandi avec l’idée d’un progrès technologique désirable et émancipateur partagé par tous. Ingénieur pédagogique ayant rendu les armes, il nous interroge sur nos propres croyances qui voilent la transformation en cours, en se remémorant ce que son héros d’enfance (Albator, le pirate de l’espace) lui avait transmis…

Maison Pour Tous Place François Mitterand

Landerneau 29800 Finistère Bretagne



