Concert Triton – Musiques Actuelles Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac Chadrac Catégories d’Évènement: CHADRAC

Haute-Loire

Concert Triton – Musiques Actuelles Maison Pour Tous La Couveuse, 28 mars 2023, Chadrac Chadrac. Concert Triton – Musiques Actuelles 10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac Haute-Loire Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté

2023-03-28 19:00:00 – 2023-03-28

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté

Chadrac

Haute-Loire Chadrac . Les élèves du département des Musiques Actuelles des Ateliers des Arts et de la Couveuse, font leur première série de concerts de l’année. Compos et reprises électrico-électronico-éclectiques au programme.

Venez nombreux en profiter et les encourager ! Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: CHADRAC, Haute-Loire Autres Lieu Chadrac Adresse Chadrac Haute-Loire Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Ville Chadrac Chadrac Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac

Chadrac Chadrac Chadrac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chadrac chadrac/

Concert Triton – Musiques Actuelles Maison Pour Tous La Couveuse 2023-03-28 was last modified: by Concert Triton – Musiques Actuelles Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac 28 mars 2023 10 Cours de la Liberté Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac Haute-Loire Chadrac Haute-Loire Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Chadrac Chadrac Haute-Loire