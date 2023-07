Les Estivales de Fleury – Ciné sous les étoiles Maison pour tous Jean-Vilar Fleury-les-Aubrais, 8 août 2023, Fleury-les-Aubrais.

Les Estivales de Fleury – Ciné sous les étoiles Mardi 8 août, 22h00 Maison pour tous Jean-Vilar Gratuit

Mia a onze ans lorsqu’elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des chasseurs de trophées. Mia n’aura désormais qu’une obsession, sauver Charlie, à tout prix.

Maison pour tous Jean-Vilar Rue André-Malraux Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T22:00:00+02:00 – 2023-08-08T23:59:00+02:00

Cinéma Plein air