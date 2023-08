Exposition « Fenêtres ouvertes » Maison Pour Tous Jardin des Sources Noisy-le-Grand, 16 septembre 2023, Noisy-le-Grand.

Exposition « Fenêtres ouvertes » 16 et 17 septembre Maison Pour Tous Jardin des Sources Accès libre

Retour sur le projet « Fenêtres ouvertes », valorisant le quartier du Pavé Neuf et ses habitants!

Réalisé en 2021 dans le cadre de la 2e édition du festival « Regard 93 », ce projet, porté par la ville de Noisy le Grand et les bailleurs sociaux (Immobilière 3F, Batigère, CDC habitat Social, SEQENS, Seine-Saint-Denis Habitat) a permis à une dizaine de jeunes du Pavé Neuf, accompagnés par les associations Noisy Image et l’Association des Jeunes du Pavé Neuf (AJPN), de (re)découvrir leur quartier à travers un stage de photographie.

L’ensemble de leur travail a fait l’objet d’une exposition photos implantée dans le quartier, en extérieur, de façon à être visible par le plus grand nombre. Venez (re)découvrir ces clichés !

Maison Pour Tous Jardin des Sources 4 place Georges Pompidou 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Ouest Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Daniel Thomas, Direction de la Communication, Ville de Noisy-le-Grand