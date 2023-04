Boost Meeting Maison pour tous Goussainville Catégories d’évènement: Goussainville

Val-d'Oise

Boost Meeting Maison pour tous, 30 mai 2023, Goussainville. Boost Meeting Mardi 30 mai, 17h30 Maison pour tous Vous êtes porteurs de projet, entrepreneurs, dirigeants d’une entreprise ou d’une structure de l’économie social et solidaire… Vous avez besoin de : ✅ Développer votre business ? ✅ Faire avancer votre projet ? ✅ Mobiliser des financements ✅ Développer votre impact social et environnemental ✅ Vous mettre en réseau avec des entrepreneurs, des experts et des mentors ? Sous forme d’un Networking convivial et suivi d’un cocktail Venez découvrir notre marché des créateurs et notre Expo photo « J’entreprends dans mon quartier au Féminin » lors de cette rencontre. On vous attends pour : BOOSTER VOTRE BUSINESS BOOSTER VOTRE RÉSEAU BOOSTER VOS COMPÉTENCES En partenariat avec l’agglomération Roissy Pays de France et la Mairie de Goussainville Maison pour tous 15 avenue Marcel Cerdan 95190 Goussainville Goussainville 95190 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.initiactive95.fr/collect/description/311516-k-boost-meeting-mardi-30-mai-2023-booster-votre-business »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T17:30:00+02:00 – 2023-05-30T19:00:00+02:00

2023-05-30T17:30:00+02:00 – 2023-05-30T19:00:00+02:00 Entrepreneuriat réseau

