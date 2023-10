Loto des anciens combattants Maison pour Tous Fuveau, 19 novembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Venez nombreux soutenir l’association des anciens combattants qui vous propose un loto avec de beaux lots à gagner!…

2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Maison pour Tous Rue Du Chanoine Moisan

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and support the veterans’ association which proposes a lottery with beautiful prizes to win!

Venga a apoyar a la asociación de veteranos, que ofrece una lotería con fantásticos premios.

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie die Veteranenvereinigung, die ein Lotto mit tollen Preisen veranstaltet!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de Fuveau