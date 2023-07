atelier musical, partage de chansons du monde, faire spectacle en image et musique maison pour tous Fontbarlette Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence atelier musical, partage de chansons du monde, faire spectacle en image et musique maison pour tous Fontbarlette Valence, 17 juillet 2023, Valence. atelier musical, partage de chansons du monde, faire spectacle en image et musique 17 – 21 juillet maison pour tous Fontbarlette entrée libre Centre de loisir et familles se mêlent pour chanter des chansons du monde, d’après des enregistrements d’habitants.

Mettre en son et raconter avec le théâtre d’objet maison pour tous Fontbarlette 27 rue Charles Gounod, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:30:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:30:00+02:00 © maison pour tous Fontbarlette Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu maison pour tous Fontbarlette Adresse 27 rue Charles Gounod, 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville maison pour tous Fontbarlette Valence

maison pour tous Fontbarlette Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/