RANDONNÉE PÉDESTRE, CYCLOS ET VTT « ÉDITH & BERTRAND LENAIN »  

2023-04-02 07:30:00 – 2023-04-02 13:30:00

Maine-et-Loire . 5.5 7.5 EUR Nos circuits pédestres emprunteront en grande partie des chemins et les parcours VTT profiteront de la proximité de la forêt de Brain-sur-Longuenée. Les circuits des cyclos sillonneront de petites routes agréables. Un ravitaillement est offert sur tous les parcours en collaboration avec la pension de famille « Le Brin d’Espoir » de Vern d’Anjou, des mignardises sucrées salées seront offertes pour une bonne pause gourmande. Prévoir son gobelet. Lors de l’inscription, un café est offert et vous avez la possibilité de réserver une assiette garnie pour l’arrivée. Inscription de 7h30 à 10h à la Maison pour Tous à la Pouëze :

– 3 circuits cyclos : 31km ; 51km ; 83km

– 2 circuits VTT : 25km ; 45km

– 3 circuits pédestres : 9km ; 12km ; 17km Randonnée pédestre, cyclo et VTT, organisée par le club des cyclos marcheurs vernois en collaboration avec « Le Brin d’Espoir » pour une pause gourmande. Maison pour tous La Pouëze Erdre-en-Anjou

