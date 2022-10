Halloween Maison pour Tous de la Mousserie Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Halloween Maison pour Tous de la Mousserie, 31 octobre 2022, Wattrelos. Halloween Lundi 31 octobre, 18h00 Maison pour Tous de la Mousserie

Entrée gratuite

à la Mousserie Maison pour Tous de la Mousserie 2 Rue Frédéric Chopin, Wattrelos Crétinier Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Rendez-vous d’Halloween à la Mousserie.

Au programme :

– Balade nocturne organisée par le Centre Social de la Mousserie pour les enfants « DES BONBONS OU UN SORT » dès la tombée de la nuit.

– L’opération » DES CROQUETTES OU UN SORT » organisée par Les restos des chats et cie à coté d’un stand de soupe.

– La MAISON DE L’HORREUR organisée par MPT Mousserie – Acti’jeunes

attention – interdit aux enfants de -10 ans.

– LES FOODTRUCKS DE L’HORREUR : le foodtruck SARA AND CO va vous préparer des hamburgers et des desserts.

Vous pourrez manger dès 18H00 jusqu’à 22H00 dans des tonnelles maudites

Un partenariat VILLE-CENTRE SOCIAL ET ACTI’JEUNES.

