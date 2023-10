Grand destockage de livres à Coulon Maison Pour Tous Coulon, 5 novembre 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Grand destockage de livres le dimanche 5 novembre 2023 à Coulon !

Ce destockage est organisé par l’association Lire & Délire, basée à Magné.

De nombreux livres vendus entre 0,50€ et 2€ : romans policiers, BD, livres jeunesse …

Rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui ont comme passion la lecture !

Informations : https://lire-delire.jimdofree.com/

Le dimanche 5 novembre 2023 de 10h à 13h et de 14h à 17h

Maison Pour Tous de Coulon – route de Benet (stade)

Entrée libre.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Maison Pour Tous Route de Benet

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Book clearance sale on Sunday, November 5, 2023 in Coulon!

This book sale is organized by the Lire & Délire association, based in Magné.

Numerous books sold for between 0.50? and 2? including detective novels, comics, children’s books and more.

A not-to-be-missed event for those with a passion for reading!

Information: https://lire-delire.jimdofree.com/

Sunday, November 5, 2023 from 10am to 1pm and from 2pm to 5pm

Maison Pour Tous de Coulon – route de Benet (stadium)

Free admission

Liquidación de libros el domingo 5 de noviembre de 2023 en Coulon

Esta venta de libros está organizada por la asociación Lire & Délire, con sede en Magné.

Se venderán muchos libros por entre 0,50? y 2? entre ellos novelas policíacas, cómics, libros infantiles, etc.

Una cita ineludible para los apasionados de la lectura

Información: https://lire-delire.jimdofree.com/

Domingo 5 de noviembre de 2023 de 10.00 a 13.00 h y de 14.00 a 17.00 h

Maison Pour Tous de Coulon – route de Benet (estadio)

Entrada gratuita

Großer Bücherflohmarkt am Sonntag, den 5. November 2023 in Coulon!

Dieser Bücherflohmarkt wird von der Vereinigung Lire & Délire aus Magné organisiert.

Zahlreiche Bücher werden zwischen 0,50? und 2? verkauft: Kriminalromane, Comics, Jugendbücher …

Ein Muss für alle, deren Leidenschaft das Lesen ist!

Informationen: https://lire-delire.jimdofree.com/

Am Sonntag, den 5. November 2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr

Maison Pour Tous de Coulon – route de Benet (Stadion)

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Niort Marais Poitevin