Deux-Sèvres Randonnée gourmande Maison pour tous, 3 juin 2023, Coulon. Coulon,Deux-Sèvres L’association « les Tégadons » de Coulon organise samedi 3 juin 2023 une randonnée gourmande le long de l’eau et de la plaine coulonnaise.

Repas en étapes accompagnés d’animations. Départ de la Maison pour tous de Coulon.

18h-20h.

Places limitées.

Pensez à réserver sur le site lestegadons.fr ou au 07.66.40.04.30.

Maison pour tous

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

