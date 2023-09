Balèti pour tous ! Maison pour tous, Contes (06), 4 novembre 2023, .

Balèti pour tous ! Samedi 4 novembre, 20h00 Maison pour tous, Contes (06) Gratuit

Balèti pour tous à 20h avec Les Grandes Gigues

Danses d’Occitanie et d’ailleurs : pas de panique, on explique ! (Vite fait et on s’amuse…)

source : événement Balèti pour tous ! publié sur AgendaTrad

Maison pour tous, Contes (06) Chemin du Gheit

Maison pour tous, 06390 Contes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45351 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-05T00:00:00+01:00

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-05T00:00:00+01:00

baltrad balfolk