Si Chevilly-Larue m’était conté… Maison pour tous Chevilly-Larue, 16 septembre 2023, Chevilly-Larue.

Si Chevilly-Larue m’était conté… Samedi 16 septembre, 10h00 Maison pour tous Gratuit, sur inscription.

Chevilly-Larue, « terre de jeux » et ville du conte Venez découvrir le patrimoine et de la ville et écouter des histoires autour des thématiques sportives à travers une balade contée animée par Valérie Berton, conteuse professionnelle, et Mathieu Grangé, responsable du service Patrimoine. Course à pieds, tir à l’arc, course hippique…il y en aura pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands.

La balade s’achèvera à la ferme du Saut du Loup, ancienne écurie de course hippique du XIXe siècle, avec concert-apéro convivial.

Maison pour tous 7 Voie Rosa Parks 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 60 19 90 »}] MPT Bus 192 ou 286

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Valérie Berton