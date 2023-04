les 150km du CTC Maison pour tous Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

2023-05-14 07:00:00 – 2023-05-14 17:00:00

Vienne . Dimanche 14 Mai 2023 : les 150km du CTC

organisation des cyclotouristes châtelleraudais. Inscription Maison pour tous – 10, rue du nouveau brunswick à 07h00 – départ 07h30

café/viennoiseries offerts au départ – pôt de l’amitié à l’arrivée Dimanche 14 Mai 2023 : les 150km du CTC

+33 6 80 12 44 45

café/viennoiseries offerts au départ – pôt de l’amitié à l’arrivée +33 6 80 12 44 45 Open Agenda Grand-Châtellerault

