LE NOEL DES PETITS A CHATEAUNEUF Maison pour tous Châtellerault, 9 décembre 2023 09:00, Châtellerault.

LE NOEL DES PETITS A CHATEAUNEUF Samedi 9 décembre, 10h00, 17h00 Maison pour tous Gratuit. Inscription/réservation obligatoire au 06 87 36 96 70

L’Association des Acteurs de Châteauneuf (commerçants, professionnels et bénévoles du quartier) organise pour la deuxième année une journée de fête gratuite pour les enfants : Le Noël des Petits à Châteauneuf.

Le 9 décembre matin : le Père Noël déambulera sur le marché de Châteauneuf.

L’après-midi : entre 14H et 17H, des jeux, un spectacle et un goûter seront proposés. Rendez-vous à la Maison Pour Tous ! Des balades à poney gratuites auront lieu, départ Place de la République (devant l’église).

Maison pour tous 10 rue du Nouveau-Brunswick 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 36 96 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T10:30:00+01:00

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

chateauneuf animation