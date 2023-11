Atelier Numérique sur le Smartphone : Maison pour tous Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Atelier Numérique sur le Smartphone : Maison pour tous Châtellerault, 23 novembre 2023, Châtellerault. Atelier Numérique sur le Smartphone : 23 novembre – 14 décembre, les jeudis Maison pour tous Sur inscription Vous avez un smartphone, mais vous n’exploitez pas tout son potentiel ? Vous vous demandez comment utiliser efficacement cette petite merveille technologique qui vous accompagne au quotidien ? Ne cherchez plus ! Notre atelier numérique en quatre séances de deux heures est conçu pour vous aider à en tirer le meilleur parti . Programme Séance 1 : Découverte et Configuration (2 heures) Prise en main du Smartphone Introduction aux différentes parties du smartphone (écran, boutons, ports).

Allumer/éteindre le smartphone.

Verrouiller/déverrouiller l’écran. Navigation dans l’interface Utilisation des gestes et des boutons pour naviguer.

Découverte du menu principal et des applications. Gestion des applications Téléchargement d’une application depuis l’App Store/Google Play.

Désinstallation d’une application. Séance 2 : Communication et Contacts (2 heures) Communication Utilisation des appels téléphoniques.

Envoi de messages textes (SMS). Contacts Gestion des contacts : ajout, modification, suppression.

Création de groupes de contacts. E-mails et messagerie instantanée Configuration d’une boîte e-mail.

Utilisation d’une application de messagerie instantanée. Séance 3 : Photos et Multimédia (2 heures) Appareil photo et galerie Prise de photos et vidéos.

Utilisation des modes de l’appareil photo.

Organisation et visualisation des photos dans la galerie. Multimédia Lecture de musique.

Visionnage de vidéos. Réglages du volume et des paramètres audio Séance 4 : Paramètres et Sécurité (2 heures) Paramètres du smartphone Configuration des paramètres généraux.

Personnalisation de l’écran d’accueil.

Gestion des notifications. Sécurité et confidentialité Verrouillage et sécurité du smartphone (mot de passe, empreinte digitale).

Contrôle des autorisations des applications.

Sauvegarde des données. Questions et discussions Récapitulation des principales notions.

Maison pour tous 10 Rue du Nouveau Brunswick, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-23T14:30:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00

2023-11-23T14:30:00+01:00 – 2023-11-23T16:30:00+01:00

2023-12-14T14:30:00+01:00 – 2023-12-14T16:30:00+01:00

