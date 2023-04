Quels projets pour le budget participatif de Châteauneuf ? Maison pour tous Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Quels projets pour le budget participatif de Châteauneuf ? Maison pour tous, 3 mai 2023, Châtellerault. Quels projets pour le budget participatif de Châteauneuf ? Mercredi 3 mai, 18h00 Maison pour tous Entrée libre Les habitants du quartier de Châteauneuf ont proposé des projets d’intérêt général pour leur quartier.

Le 3 mai 2023 à 18h à la Maison Pour Tous, vous pourrez découvrir les projets éligibles !

Les habitants du quartier pourront voter sur place et durant tout le mois de mai pour élire le ou les projets qui seront réalisés.

Venez nombreux ! Contact : Nathan Ferey téléphone : 05 49 23 64 13 / 07 85 89 59 16

mail : budgetparticipatif-chateauneuf@ville-chatellerault.fr Maison pour tous 10, rue du nouveau brunswick 86100 – CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:budgetparticipatif-chateauneuf@ville-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T18:00:00+02:00 – 2023-05-03T20:00:00+02:00

Maison pour tous
10, rue du nouveau brunswick 86100 - CHATELLERAULT
Châtellerault
Vienne

