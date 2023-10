Entreprendre mon Avenir (Parcours Entrepreneuriat Jeunesse) Maison pour tous Châteaubourg, 23 octobre 2023, Châteaubourg.

Entreprendre mon Avenir (Parcours Entrepreneuriat Jeunesse) 23 – 27 octobre Maison pour tous gratuit, sur inscription, habitant sur le territoire de Vitré communauté

Le Parcours Entrepreneuriat Jeunesse « Entreprendre mon avenir » est une expérience collective stimulante et valorisante étalée sur 5 jours pendant les vacances d’automne (du 23 au 27 octobre 2023) :

– pour découvrir le monde de l’entrepreneuriat avec des visites d’entreprises, des rencontres avec de jeunes entrepreneurs ;

– pour développer l’aisance orale avec des tips de professionnels et des outils ludiques pour s’entrainer ;

– pour travailler en équipe grâce à un escape game.

Pour cette année 2023, il s’agit de la 4ème édition du PEJ, organisé en partenariat par le Service Info Jeunes de Vitré Communauté et le Pôle Economie Sociale et Solidaire du Pays de Vitré.

Ca se passe à Châteaubourg à la Maison pour Tous et c’est à destination des 16 – 25 ans du territoire de Vitré Communauté.

Les repas du midi sont pris en charge et une navette (8 places maxi) sera proposée à partir de Vitré.

