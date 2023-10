Atelier Repair Café Montpellier Maison pour Tous Caillens Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Atelier Repair Café Montpellier Samedi 21 octobre, 10h00 Maison pour Tous Caillens

Repair Café Montpellier est un atelier de réparation participatif, l’événement tourne donc autour de la réparation d’appareil défectueux de tous types. Dans le lieu où ces ateliers se déroulent sont mis à disposition le matériel et les outils nécessaires pour faire toutes les réparations possibles. Des bénévoles réparateurs ayant une/des connaissance(s) et compétence(s) dans différents domaines sont présents pour accompagner les visiteurs dans la réparation de leurs objets.

L’action est collective, l’atelier Repair Café Montpellier est ouvert à toutes et tous gratuitement et se veut aussi être un espace convivial d’échanges et de partages entre citoyens. Le financement et basé sur une participation au bon vouloir de chacun sous formes de dons.

L’aspect social est également important, les motivations peuvent être différentes (entraide, économie, lutte environnementale, etc.) mais l’objectif final que nous portons et qui est un maillon important de la logique d’économie circulaire reste universel : agir de manière active pour allonger la durée de vie de nos objets.

Maison pour Tous Caillens Place de Tibériade 34070 Montpellier Montpellier 34009 Prés d’Arènes Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00