Guignol Rhône Alpes et ludo l’adorable panda Maison pour tous Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’Évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

Guignol Rhône Alpes et ludo l’adorable panda Maison pour tous, 10 juillet 2023, Brives-Charensac Brives-Charensac. Guignol Rhône Alpes et ludo l’adorable panda EUR 1 route de Coubon Maison pour tous Brives-Charensac Haute-Loire Maison pour tous 1 route de Coubon

2023-07-10 – 2023-07-10

Maison pour tous 1 route de Coubon

Brives-Charensac

Haute-Loire Brives-Charensac . EUR 9 9 Cette année rendez-vous sur la grande muraille de Chine retrouvez Guignol en plein cœur des forêts de bambous de l’Himalaya en compagnie de Ludo, l’adorable panda géant , une aventure dépaysante avec des décors numériques. guignolrhonealpes@gmail.com +33 6 11 20 03 43 https://www.guignolrhonealpes.fr/ Maison pour tous 1 route de Coubon Brives-Charensac

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Brives-Charensac, Haute-Loire Autres Lieu Brives-Charensac Adresse Brives-Charensac Haute-Loire Maison pour tous 1 route de Coubon Ville Brives-Charensac Brives-Charensac Departement Haute-Loire Tarif EUR Lieu Ville Maison pour tous 1 route de Coubon Brives-Charensac

Guignol Rhône Alpes et ludo l’adorable panda Maison pour tous 2023-07-10 was last modified: by Guignol Rhône Alpes et ludo l’adorable panda Maison pour tous Brives-Charensac 10 juillet 2023 1 route de Coubon Maison pour tous Brives-Charensac Haute-Loire Brives-Charensac Haute-Loire Maison pour Tous - Brives-Charensac

Brives-Charensac Brives-Charensac Haute-Loire