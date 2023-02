Virada d’Òc Brives-Charensac – Soirée concert tRaucatèrme Maison pour Tous – Brives-Charensac, Brives-Charensac (43), 14 avril 2023, .

Virada d’Òc Brives-Charensac – Soirée concert tRaucatèrme Vendredi 14 avril, 21h00 Maison pour Tous – Brives-Charensac, Brives-Charensac (43)

15 €

avec tRaucatèrme

Maison pour Tous – Brives-Charensac, Brives-Charensac (43) 1, Route de Coubon Maison pour Tous – Brives-Charensac, 43700 Brives-Charensac, France [{« data »: {« author »: « patrick BEC », « cache_age »: 86400, « description »: « tRaucatu00e8rme / musica occitana / occitan music / musique occitana / Cantal / Auvergne /nnDepuis notre dernier CD sorti en 2017, tRaucatu00e8rme n’a pas chu00f4mu00e9 : nouveaux arrangements, nouvelles rencontres, et cette ru00e9sidence u00e0 la Fabrique Artistique des Granges de Comblats u00e0 Vic-sur-Cu00e8re qui nous permet de les partager avec vous.nnImages tournu00e9es par Gau00ebtan Loosfelt lors des concert-bals, ru00e9pu00e9titions, repas et ru00e9sidences de tRaucatu00e8rme u00e0 Vic-sur-Cu00e8re (Fabrique artistique, La Grange), Thiu00e9zac (salle des fu00eates), Aurillac (Levrette-cafu00e9), Murols (festival Hirondelle 2021), Mur-de-Barru00e8s (festival Hirondelle 2022) et quelques images de Serge Laroussinie prises lors du concert de folia u00e0 Thu00e9rondels (festival Hirondelle 2019)nnQuatre nouveaux titres : nnDe jol pont de Lion, trad., ronde du Quercy, nnBota lo chat cuu00e8ire, trad., scottish, collectu00e9e aupru00e8s de Hu00e9lu00e8ne Deflisque (1931-2014) u00e0 Cheylade (Cantal).nnLa Folia/ Misu00e8ria, musique de danse portugaise puis espagnole du XVIu00e8 siu00e8cle, rendue immortelle par les variations composu00e9es par Lully, Corelli, Marin Marais, Couperin, Vivaldi, Bach, Litz, Rachmaninov ou Maria Carey… Jou00eblle Martinez, violoncelle et Yuko Hara, alto, du quatuor Ardeo, avec Cu00e9cile Petitdemange et Mi-Sa Yang, violons, nous ont invitu00e9s u00e0 l’interpru00e9ter pour la premiu00e8re fois avec elles ainsi que Marco Ambrosini, nyckelharpa, Eva-Maria Rusche, clavecin, Claire Marchal et Elodie Frieh, flu00fbtes baroques, u00e0 Thu00e9rondels le 18 aou00fbt 2019 dans le cadre du festival Hirondelle qu’elles organisent chaque u00e9tu00e9 entre Cantal et Aveyron. Paroles en occitan du pou00e8me Misu00e8ria u00e9crit u00e0 St-Flour en 1973 par Claude Lasdoulours (1935-1992), Sansonha, I.E.O. Cantal, 1978.nnPassan pertot, trad., bourru00e9e collectu00e9e aupru00e8s de Maurice Dage (1903-1994) originaire de Lasmolineries de Thiu00e9zac, par Pu00e8ire Boissiu00e8res (1945-2022) en 1978.nnhttps://www.facebook.com/traucatermennMusicaires :nPatrick Bec, voix, accordu00e9on diatonique, trompette, flu00fbtesnYves Cassan, voix, cabrette, trombone, fifrenHervu00e9 Chaumeilles, guitaresnGilbert Chausy, voix, batterienPascal Geoffray, violons, guitares, bassenSerge Laroussinie, voix, bassenHenri Pareilh-Peyrou, guitaresnYves Portefaix, voix, gralla, braunSons et lumiu00e8res : COFAROnPhotos prises u00e0 Murat (lycu00e9e professionnel), Thiu00e9zac, Vic (Fabrique artistique, Pas-de-Cu00e8re), Conques, Tournemire.nAquarelles : Louis Paquier (fu00eate mu00e9diu00e9vale de Crussol 2018)nAdresse contact : traucaterme15@gmail.com », « type »: « video », « title »: « Clip tRaucaterme 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/piKCAcEqHzw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=piKCAcEqHzw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8S9W0jiL3z5hBA6jAJrqeg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://youtu.be/piKCAcEqHzw source : événement Virada d’Òc Brives-Charensac – Soirée concert tRaucatèrme publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T21:00:00+02:00

2023-04-15T01:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Maison pour Tous - Brives-Charensac, Brives-Charensac (43) Adresse 1, Route de Coubon Maison pour Tous - Brives-Charensac, 43700 Brives-Charensac, France Age maximum 110 lieuville Maison pour Tous - Brives-Charensac, Brives-Charensac (43)

