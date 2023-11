Fête de la saint Martin Maison pour tous Baleix, 17 novembre 2023, Baleix.

Baleix,Pyrénées-Atlantiques

Repas sur réservation. Soirée animée par la banda Les Zic-Bilh et par le podium TNT..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Maison pour tous

Baleix 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meals on reservation. Entertainment by the banda Les Zic-Bilh and the TNT podium.

Comidas disponibles previa reserva. Animación a cargo de la banda Les Zic-Bilh y el podio TNT.

Mahlzeiten auf Vorbestellung. Abendunterhaltung durch die Banda Les Zic-Bilh und das TNT-Podium.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN