Spectacle musical « avant j’étais vieux » Maison pour tous Auriac, 22 novembre 2023, Auriac.

Auriac,Pyrénées-Atlantiques

Ce spectacle, qui mêle chansons et théâtre, aborde dans la bonne humeur et avec bienveillance la question du bien-vieillir. Il met en scène Pierre, un jeune retraité, qui, lors d’un atelier de « méditation pleine conscience », fait la rencontre de sa conscience sous les traits d’une jeune femme extravertie. Cette rencontre va lui redonner goût à la vie et changer la vision qu’il a du monde qui l’entoure. Sur inscription..

2023-11-22 17:00:00

Maison pour tous chemin de la poste

Auriac 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This show, which mixes song and theater, takes a good-humored and benevolent approach to the question of aging well. It features Pierre, a young retiree, who, during a « mindfulness meditation » workshop, encounters his conscience in the guise of an extroverted young woman. This encounter restores his zest for life and changes the way he sees the world around him. Registration required.

Este espectáculo, una mezcla de canciones y teatro, aborda de forma desenfadada y comprensiva la cuestión de envejecer bien. Presenta a Pierre, un joven jubilado que, durante un taller de « meditación consciente », se encuentra con su conciencia disfrazada de joven extrovertida. Este encuentro le devuelve las ganas de vivir y cambia su forma de ver el mundo que le rodea. Inscripción obligatoria.

Diese Aufführung, die Lieder und Theaterstücke miteinander verbindet, behandelt in guter Laune und mit Wohlwollen die Frage des guten Alterns. Im Mittelpunkt steht Pierre, ein junger Rentner, der während eines Achtsamkeitsmeditations-Workshops seinem Gewissen in Form einer extrovertierten jungen Frau begegnet. Diese Begegnung gibt ihm neue Lebensfreude und verändert seine Sicht auf die Welt um ihn herum. Nach Anmeldung.

