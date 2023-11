Marché de Noël Maison pour tous Arros-de-Nay, 10 décembre 2023, Arros-de-Nay.

Arros-de-Nay,Pyrénées-Atlantiques

Le village vous invite à son Marché de Noël !

Au programme :

Artisans et commerçants de la Plaine de Nay

11 h : chants de Noël par les enfants de l’école

16 h : animation musicale guitare par Gael, à l’église

Boite à lettre du Père Noël et tour en sulky à pédales de 4 à 11 ans..

Maison pour tous Place du Corps Franc Pommiès

Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The village invites you to its Christmas Market!

On the program:

Artisans and merchants of the Plaine de Nay

11 a.m.: Christmas carols sung by schoolchildren

4 p.m.: guitar music by Gael, at the church

Santa’s letterbox and pedal sulky ride for children aged 4 to 11.

¡El pueblo te invita a su Mercado de Navidad!

En el programa:

Artesanos y comerciantes de la Plaine de Nay

11 h: villancicos cantados por los escolares

16.00 h: Música de guitarra a cargo de Gael, en la iglesia

Buzón de Papá Noel y paseo en sulky de pedales para niños de 4 a 11 años.

Das Dorf lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!

Auf dem Programm stehen:

Handwerker und Händler aus der Ebene von Nay

11 Uhr: Weihnachtslieder der Schulkinder

16 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit Gitarre durch Gael, in der Kirche

Briefkasten des Weihnachtsmanns und Fahrt mit dem Pedal-Sulky von 4 bis 11 Jahren.

