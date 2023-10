Zoom’tival Maison pour tous Arros-de-Nay, 4 novembre 2023, Arros-de-Nay.

Arros-de-Nay,Pyrénées-Atlantiques

Le club Lou-zoom photo prépare activement son premier zoom’tival à la maison pour tous! Pour cette occasion, une vingtaine de photographes exposeront, et de multiples activités seront au rendez-vous, comme un studio-photo pour enfants et ados ou une présentation de grands photographes. Les thèmes très variés permettront aux visiteurs d’explorer des univers très différents et de s’entretenir avec les artistes. L’entrée est libre

Entrée libre et possibilité de se restaurer sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

Maison pour tous Place du Corps Franc Pommiès

Arros-de-Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lou-zoom photo club is actively preparing its first zoom’tival at the Maison pour tous! For the occasion, some twenty photographers will be exhibiting their work, and there will be a wide range of activities, including a photo studio for children and teenagers, and a presentation of great photographers. A wide range of themes will enable visitors to explore very different worlds and talk to the artists. Free admission

Free admission and on-site catering.

El fotoclub Lou-zoom prepara su primer zoom’tival en la Maison pour tous Una veintena de fotógrafos expondrán sus obras, y se organizarán numerosas actividades, como un estudio fotográfico para niños y adolescentes y presentaciones a cargo de destacados fotógrafos. La gran variedad de temas permitirá a los visitantes explorar mundos muy diferentes y conversar con los artistas. Entrada gratuita

La entrada es gratuita y los visitantes pueden comer en el recinto.

Der Lou-zoom Fotoclub bereitet sein erstes Zoom’tival im Haus für alle vor! Zu diesem Anlass werden etwa 20 Fotografen ihre Werke ausstellen und zahlreiche Aktivitäten angeboten, darunter ein Fotostudio für Kinder und Jugendliche oder eine Präsentation großer Fotografen. Die Themen sind sehr vielfältig und bieten den Besuchern die Möglichkeit, in verschiedene Welten einzutauchen und mit den Künstlern zu sprechen. Der Eintritt ist frei

Freier Eintritt und Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort.

