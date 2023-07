La Robe à l’envers – Planter des graines Maison pour enfants Saint-Exupéry Sainte-Maxime, 24 juillet 2023, Sainte-Maxime.

La Robe à l’envers – Planter des graines 24 – 28 juillet Maison pour enfants Saint-Exupéry

Impulser une dynamique de pratique de théâtre amateur de qualité en direction de la jeunesse, en cohérence et dans le cadre du projet artistique du Carré Sainte- Maxime. Création d’une troupe amateurs enfants et adolescents qui puisse être pérennisée à l’année, sous forme d’ateliers hebdomadaires, et avec une implication active dans la vie artistique du Théâtre. Ce travail de transmission sera aussi accompagné par une série d’actions d’initiation plus ponctuelles auprès des enfants de la Maison pour l’Enfance Saint-Exupery (MECS) et des jeunes du BIJ (Bureau d’information Jeunesse) de la Ville.

Maison pour enfants Saint-Exupéry Sainte-Maxime Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

