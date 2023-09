Exposition de Luke Thompson, portraits lettrés Maison Posta Urrugne, 2 octobre 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Une succession de portraits d’auteurs, de musiciens, d’artistes, d’hommes politique, dessinés avec leurs mots..

2023-10-02 fin : 2023-10-27 . .

Maison Posta Place René Soubelet

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A succession of portraits of authors, musicians, artists and politicians, drawn in their own words.

Una sucesión de retratos de autores, músicos, artistas y políticos, dibujados con sus propias palabras.

Eine Reihe von Porträts von Autoren, Musikern, Künstlern und Politikern, die mit ihren Worten gezeichnet werden.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Pays Basque