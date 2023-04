MAAD’sterclass « Words to Sound » (Avec Abdullah Miniawy) Maison Populaire Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

MAAD’sterclass « Words to Sound » (Avec Abdullah Miniawy) Maison Populaire, 24 avril 2023, Montreuil. MAAD’sterclass « Words to Sound » (Avec Abdullah Miniawy) 24 – 26 avril Maison Populaire Vous devez avoir une pratique musicale autonome, une expérience et/ou une curiosité pour la MAO (musique assistée par ordinateur). Compréhension de l’anglais recommandée. Inscription gratuite à actionculturelle.maad93@gmail.com Avec Abdullah Miniawy, écoutez attentivement votre propre voix. Vous êtes en mesure de trouver votre signature sonore sans copier les autres ni recycler un point de vue. Lors d’un temps collectif et immersif, à partir des compétences de chacun·e, vous serez amené·e·s à créer des mots avec votre alphabet intérieur. Maison Populaire 9bis rue Dombasle 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.maad93@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T14:00:00+02:00 – 2023-04-24T17:00:00+02:00

2023-04-26T10:00:00+02:00 – 2023-04-26T18:00:00+02:00

