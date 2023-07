Visite libre Maison Picassiette Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

Visite libre 16 et 17 septembre Maison Picassiette Réservation en ligne conseillée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, entrez dans un monde de couleurs en découvrant ce site atypique.

Raymond Isidore, propriétaire des lieux, prend l’habitude lors de ses promenades de ramasser des morceaux de verre et de faïence qu’il transforme en mosaïques. De son humble maison, il en fait un palais enchanté où la magie se prolonge jusque dans les jardins. On ne peut qu’admirer la somme de travail accomplie : 29 000 heures de travail – 4 millions de débris de vaisselle (15 tonnes). Seule la taille de son terrain semble limiter la créativité du « Picassiette ». Chaque détail incrusté sur les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que les meubles et les sols composent l’œuvre personnelle d’un bâtisseur moderne . Vous tomberez sous le charme d’une œuvre personnelle rappelant celle du Facteur Cheval ou d’Antoni Gaudi.

Une visite surprenante et captivante pour petits et grands !

Maison Picassiette 22 rue du Repos, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 34 10 78 https://www.maison-picassiette-chartres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.chartres-tourisme.com/sites-et-musees/maison-picassiette-entree-journees-patrimoine »}] Chef d’œuvre de l’art Brut, la Maison Picassiette est l’ouvrage de Raymond Isidore, né à Chartres le 8 septembre 1900. Issu d’un milieu défavorisé, il emménage en 1928, dans une petite maison qu’il construit, dans le quartier de Saint-Chéron. Quelques années après cette installation, lors d’une promenade, il ramasse des morceaux de verre et de porcelaine dont il fait une mosaïque pour décorer l’intérieur de sa maison. Petit à petit, il recouvre les murs intérieurs et extérieurs ainsi que les meubles, de mosaïques de tessons ou de peintures. Son activité lui confère une certaine notoriété qui n’affecte pas sa simplicité. Il devient alors le pique-assiette , le « Picassiette ».

En 1956, il agrandit sa maison et continue seul à orner les nouvelles surfaces ainsi créées, s’isolant de plus en plus dans sa création et vis-à-vis des autres. Il décède le 6 septembre 1964.

Il utilisa 15 tonnes de tessons de vaisselles et de verres multicolores, qu’il allait chercher dans les décharges publiques. Ses créations ont commencé en 1930 et se sont achevées à sa mort. La maison Picassiette, acquise par la Ville de Chartres en 1981, est classée monument historique en 1983 et labellisée Patrimoine du XXe en 2016.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© C’Chartres Tourisme – CdL