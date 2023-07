Visite guidée flash de la Maison Picassiette Maison Picassiette Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

Visite guidée flash de la Maison Picassiette 16 et 17 septembre Maison Picassiette Tarif unique : 5 €

Tiphaine, Responsable du musée et gardienne de l’esprit des lieux vous accueille et vous fait entrer dans l’histoire de Raymond Isidore et son œuvre pendant les 5 premières minutes de votre visite. Elle vous accompagne ensuite à l’intérieur de la Maison de Raymond et de sa femme, un privilège réservé aux visites guidées. Elle vous interpelle sur des détails, réponds à vos interrogations et est une oreille attentive à vos ressentis et émotions. Vous cheminez ensemble à la découverte de « La chapelle », puis « La cour noire » pour finir avec « La maison d’été ». Elle vous laissera aux portes du « Jardin de paradis » découvrir l’exposition « Dans les yeux de Picassiette » et flâner à votre rythme pour finir votre visite. Vous la retrouvez sur la terrasse pour poser vos questions, vous offrir un petit souvenir dans « La Boutik » ou déguster une limonade de Beauce sur la « Terrasse de Picassiette ».

Une visite surprenante et captivante pour petits et grands !

Maison Picassiette 22 rue du Repos, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 34 10 78 https://www.maison-picassiette-chartres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.chartres-tourisme.com/visites-guidees/visite-flash-maison-picassiette-journees-europeennes-patrimoine »}] Chef d’œuvre de l’art Brut, la Maison Picassiette est l’ouvrage de Raymond Isidore, né à Chartres le 8 septembre 1900. Issu d’un milieu défavorisé, il emménage en 1928, dans une petite maison qu’il construit, dans le quartier de Saint-Chéron. Quelques années après cette installation, lors d’une promenade, il ramasse des morceaux de verre et de porcelaine dont il fait une mosaïque pour décorer l’intérieur de sa maison. Petit à petit, il recouvre les murs intérieurs et extérieurs ainsi que les meubles, de mosaïques de tessons ou de peintures. Son activité lui confère une certaine notoriété qui n’affecte pas sa simplicité. Il devient alors le pique-assiette , le « Picassiette ».

En 1956, il agrandit sa maison et continue seul à orner les nouvelles surfaces ainsi créées, s’isolant de plus en plus dans sa création et vis-à-vis des autres. Il décède le 6 septembre 1964.

Il utilisa 15 tonnes de tessons de vaisselles et de verres multicolores, qu’il allait chercher dans les décharges publiques. Ses créations ont commencé en 1930 et se sont achevées à sa mort. La maison Picassiette, acquise par la Ville de Chartres en 1981, est classée monument historique en 1983 et labellisée Patrimoine du XXe en 2016.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Studio Martino