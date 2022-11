semaine petite enfance Maison petite enfance Millepattes Chalais Catégories d’évènement: Chalais

Charente

semaine petite enfance Maison petite enfance Millepattes, 16 novembre 2022, Chalais. semaine petite enfance 16 novembre 2022 et 22 mars 2023 Maison petite enfance Millepattes semaine petite enfance avec ateliers à définir Maison petite enfance Millepattes Place André Mousset 16210 Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine la structure Millepatte, participe cette année à la semaine petite enfance , nous proposerons des ateliers parents enfants originaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T10:00:00+01:00

2023-03-22T10:30:00+01:00

