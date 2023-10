Lieu d’Accueil Enfants Parents Maison Petite Enfance « Arc-en-ciel » Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Lieu d’Accueil Enfants Parents Maison Petite Enfance « Arc-en-ciel » Bassens, 20 octobre 2023, Bassens. Lieu d’Accueil Enfants Parents Vendredi 20 octobre, 09h00 Maison Petite Enfance « Arc-en-ciel » Tout public. Désormais, le LAEP aura lieu le vendredi, de 9h à 11h30, à la Maison de la Petite Enfance. Accueil des enfants de 0 à 6 ans. Maison Petite Enfance « Arc-en-ciel » avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:30:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Maison Petite Enfance "Arc-en-ciel" Adresse avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Maison Petite Enfance "Arc-en-ciel" Bassens latitude longitude 44.900215;-0.513268

Maison Petite Enfance "Arc-en-ciel" Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/