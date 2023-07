Jeu de piste « Le Mystère Abgrall » Maison Penanault Morlaix, 15 septembre 2023, Morlaix.

Jeu de piste « Le Mystère Abgrall » 16 et 17 septembre Maison Penanault Téléchargez et imprimez votre carnet de jeu : www.tourisme.bretagne.com

ou rendez-vous à l’Office de Tourisme, 10 place Charles de Gaulle, 29600 Morlaix pour emprunter un kit enquêteur (ouvert de 10h à 18h, du lundi au dimanche et les jours fériés).

Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur et partez à la découverte du patrimoine de Morlaix en tentant de résoudre le Mystère Abgrall.

Erwann Abgrall, un riche excentrique breton, a disparu, laissant derrière lui une fortune immense, bien que d’origine mystérieuse. Maître Braouzec, notaire à Rennes a été chargé de régler la succession. Seulement, l’affaire s’annonce épineuse : Erwann Abgrall n’a laissé ni testament, ni héritier et les recherches généalogiques habituelles, pourtant la grande spécialité de Braouzec, n’ont donné aucun résultat… L’enquête le conduira notamment à Morlaix où Erwann Abgrall aurait fait plusieurs séjours.

Seul, en couple ou en équipe, munissez vous de votre matériel de jeu afin de résoudre les énigmes de ce jeu de piste insolite.

Jeu gratuit à partir de 12 ans, en toute autonomie, 7 jours / 7 et 24h / 24 ! Renseignements en Office de Tourisme : ouvert tous les jours de 10h à 18h, du lundi au dimanche et les jours fériés.

Maison Penanault 10 place Charles de Gaulle, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne

Hôtel particulier construit en pierre, qui illustre l'enrichissement de la ville dans le négoce à la fin du 16e et début 17e siècle, et participe à l'aménagement et à l'embellissement des quais du port. Peut-être né du développement d'une construction antérieure autonome, sorte de tour de surveillance de l'activité portuaire, englobée dans la construction nouvelle pour y contenir l'escalier, l'édifice a connu plusieurs transformations dont celles réalisées entre 1782 et 1834 sont les plus marquantes. Manoir urbain, l'édifice se rapproche du modèle de la demeure aristocratique. Les jardins s'étagent sur cinq terrasses qui gravissent l'escarpement postérieur à la maison, au-delà de la cour creusée dans le roc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

© Région Bretagne