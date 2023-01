Maison Pêche Nature – Stage 2 jours « pêche à la mouche » Canisy Canisy Canisy Catégories d’Évènement: Canisy

Manche

Maison Pêche Nature – Stage 2 jours « pêche à la mouche » Canisy, 24 avril 2023, Canisy Canisy. Maison Pêche Nature – Stage 2 jours « pêche à la mouche » 73 Zone Artisanale de Canisy Canisy Manche

2023-04-24 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-25 17:00:00 17:00:00 Canisy

Manche Canisy Initiation – découverte de la pêche à la mouche artificielle. Venez découvrir une pêche aérienne qui impressionne par sa gestuelle et sa technicité. Initiation – découverte de la pêche à la mouche artificielle. Venez découvrir une pêche aérienne qui impressionne par sa gestuelle et sa technicité. contact@peche-manche.com +33 2 33 46 96 50 http://www.peche-manche.com/ Canisy

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Canisy, Manche Autres Lieu Canisy Adresse 73 Zone Artisanale de Canisy Canisy Manche Ville Canisy Canisy lieuville Canisy Departement Manche

Canisy Canisy Canisy Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canisy-canisy/

Maison Pêche Nature – Stage 2 jours « pêche à la mouche » Canisy 2023-04-24 was last modified: by Maison Pêche Nature – Stage 2 jours « pêche à la mouche » Canisy Canisy 24 avril 2023 73 Zone Artisanale de Canisy Canisy Manche Canisy Canisy Manche manche

Canisy Canisy Manche