ANIMATION « JE PÊCHE À LA GRANDE CANNE » AVEC LA MAISON PÊCHE NATURE Maison pêche nature Brissac Loire Aubance, 19 juillet 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Rendez-vous pour une animation « Je pêche à la grande canne » à la Maison Pêche Nature. La technique de la grande canne permet de pêcher des cyprinidés de taille plus importante qu’avec une canne classique. Sur l’étang de Montayer, les enfants, seuls ou en famille, tentent d’amadouer les plus gros poi.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 17:00:00. EUR.

Maison pêche nature Montayer

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Rendez-vous for an animation « I fish with the big rod » at the Maison Pêche Nature. The technique of the big rod allows to fish for cyprinids of bigger size than with a classic rod. On the pond of Montayer, children, alone or with their family, try to catch the biggest fish

Únase a nosotros en la Maison Pêche Nature para un evento titulado « Je pêche à la grande canne » (« Yo pesco con caña grande »). La técnica de la caña grande permite pescar ciprínidos más grandes que con una caña tradicional. En el Etang de Montayer, los niños, solos o en familia, intentarán domar al pez más grande

Treffen Sie sich zu einer Animation « Ich fische mit der großen Rute » im Maison Pêche Nature. Die Technik der großen Rute ermöglicht es, größere Cypriniden zu fangen als mit einer herkömmlichen Rute. Am Teich von Montayer versuchen die Kinder allein oder mit der ganzen Familie, die größten Fische zu erlegen

