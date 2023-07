ANIMATION « JE DÉCOUVRE LA PÊCHE » – MAISON PÊCHE NATURE Maison Pêche Nature Brissac Loire Aubance, 10 juillet 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Rendez-vous pour une animation « Je découvre la pêche » à la Maison Pêche Nature de Brissac-Quincé !.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 17:00:00. EUR.

Maison Pêche Nature Montayer

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Rendezvous for an animation « I discover fishing » at the Maison Pêche Nature of Brissac-Quincé !

Nos vemos en la Maison Pêche Nature de Brissac-Quincé para una actividad « Descubro la pesca »

Treffen Sie sich zu einer Animation « Ich entdecke das Angeln » im Maison Pêche Nature in Brissac-Quincé!

Mise à jour le 2023-06-23 par eSPRIT Pays de la Loire