Maine-et-Loire

Les couleurs de la nature Maison pêche nature, 13 mai 2023, Brissac-Loire-Aubance. Les couleurs de la nature Samedi 13 mai, 14h30 Maison pêche nature Gratuit Lors d’une balade guidée, découvrez la botanique et le panel de couleur qu’elle propose.La nature nous offre un panel de couleur incroyable! (Ré)apprenez à observer l’environnement qui vous entoure. Une balade guidée pour découvrir la botanique vous sera d’abord proposée, puis un atelier de fabrication de peinture naturelle vous attend.

Animation familiale – Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.

Réservation obligatoire. Contact: 02.41.87.57.09 Maison pêche nature Montayer, 49320 Brissac-Quincé Brissac-Loire-Aubance 49320 Brissac-Quincé Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241875709 »}, {« type »: « link », « value »: « http://fedepeche49.fr »}, {« type »: « email », « value »: « secretatirat@fedepeche49.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00 balade nature Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

