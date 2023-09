Fête paysanne Maison paysanne de l’Aude Limoux, 16 septembre 2023, Limoux.

Fête paysanne Samedi 16 septembre, 11h00 Maison paysanne de l’Aude Prix libre, mais indispensable. Entrée libre. Informations : confdelaude@gmail.com et/ou au : 06 31 34 84 59.

Une journée ponctuée d’ateliers, de films documentaires, d’animations, de spectacles, de conférences et de concerts, alternant des moments ludiques et des échanges sur notre relation au vivant. Confrontée de toutes parts, la biodiversité est désormais une préoccupation omniprésente, même dans la communication des multinationales et les initiatives superficielles de certaines politiques publiques.

L’absence de réponses à la hauteur des enjeux et la raréfaction des ressources engendrent des conflits au sein de la société, auxquels le monde agricole n’échappe pas, ainsi qu’une répression sans pareille de la part de l’État contre les soulèvements de la terre. Afin de préserver et de pérenniser les ressources telles que l’eau, l’air et les terres, la Confédération paysanne de l’Aude propose de s’interroger sur les biens communs qui, de fait, impliquent une remise en question de notre modèle économique, afin de replacer les notions d’usage et de besoins au cœur de nos préoccupations collectives.

Maison paysanne de l’Aude Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

