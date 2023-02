DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE Maison Paul Bert – Salle Anna Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Gratuit – Inscription obligatoire – Apporter un stylo

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi Maison Paul Bert – Salle Anna 5 rue Germain-Bénard 89000 Auxerre Moulin de Billy Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{“link”: “mailto:jumelages.auxerre@orange.fr”}] DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE À la découverte des langues françaises Vous aimez la langue française et souhaitez tester votre niveau tout en découvrant de nouveaux horizons ?

Participez à la dictée de la Francophonie pour adultes et adolescents le samedi 25 mars à 11h.

Cette année encore, la Maison de la Francophonie Bourgogne d’Auxerre a confié la rédaction du texte à Pascale Chanard, Professeur de lettres retraitée résidant à Chevannes. Elle a choisi de nous faire découvrir des univers francophones au gré des dix mots « à tous les temps » retenus par le Ministère de la Culture et de la Francophonie pour cette session 2023.

Un moment convivial à partager autour des langues françaises du monde, sans pression et pour le plaisir !

Gratuit – Inscriptions jusqu’au 24 mars 2023 au 03 86 51 75 97 et par mail à jumelages.auxerre@orange.fr

