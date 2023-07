Exposition : « La forêt enchantée de la Maison Parra » Maison Parra Marmande, 17 septembre 2023, Marmande.

Exposition : « La forêt enchantée de la Maison Parra » Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison Parra Gratuit. Entrée libre.

Partez à la découverte de l’univers unique et insolite de l’artiste plasticienne Marianic en parcourant la Maison Parra.

Maison Parra 18 rue Paul Vergnes, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 24 30 16 24 http://www.maisonparra.com La Maison Parra est un lieu atypique, une maison d’art conçue et réalisée par Marianic et J2P Parra.

Ouverte au public depuis le mois de juin 2023, cette bâtisse de 1796 propose une déambulation dans le monde insolite de Marianic, artiste plasticienne, où art et nature se mêlent étroitement.

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©M et J2P