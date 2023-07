Les lieux rattachés au nom d’Arédius (Saint Yrieix) : processions, communes, églises Maison paroissiale Saint-Yrieix-la-Perche, 20 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Conférence de Romain Boisseau, enseignant en histoire et géographie, contributeur à de nombreuses publications scientifiques. Dans le cadre du programme autour des Ostensions 2023..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Maison paroissiale Rue des Plaisances

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Romain Boisseau, history and geography teacher and contributor to numerous scientific publications. As part of the Ostensions 2023 program.

Conferencia de Romain Boisseau, profesor de historia y geografía y colaborador en numerosas publicaciones científicas. En el marco del programa Ostensions 2023.

Vortrag von Romain Boisseau, Lehrer für Geschichte und Geografie, der zu zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen beiträgt. Im Rahmen des Programms rund um die Ostensions 2023.

