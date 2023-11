Cet évènement est passé Journées d’Amitié de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées d’Amitié de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris, 24 novembre 2023, Paris. Journées d’Amitié de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 24 – 26 novembre Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Entrée libre Cette année, des nouveautés vous attendent ! >> Tournoi de ping-pong : ouverture samedi à 14h00 ! Deux modalités possibles, adaptées pour toute la famille, petits et grands ! ● en simple

● en double (adulte + enfant) >> Samedi soir, à partir de 18h30, apéro et soirée festive pour tous, petits et grands ! >> Le dimanche à partir de midi, rendez-vous seuls, en famille ou entre amis pour un déjeuner festif en salle Etienne Pernet. ● Menu plat-dessert à 15€ avec paëlla de la mer cuisinée par La Poissonnerie du Grand Large et mousse au chocolat.

● Menu enfant 5€ avec hot-dog, chips et mousse au chocolat. Et toutes les activites habituelles : — Animations pour les enfants Contes pour enfants à l’espace bouquiniste

Jeux divers : chamboule-tout, tir au pigeon, …

Prestidigitateur , Danses, chants…

Nouveauté : tournoi de ping-pong ! — Conférences et dédicaces de livres Présentation des ouvrages, échanges avec les auteurs.

— Stands Antiquités, brocante

Sapins, décorations de Noël, bougies, livres et jouets — Espace de convivialité Samedi et dimanche, en famille et entre amis,

venez déjeuner, goûter, prendre un verre…

Bar. Snack. Huîtres sur place ou à emporter Cette année, apéro festif samedi soir, dès 18h30 jusqu'à … ! Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 13 place Étienne Pernet 75015 Paris Paris

