“Paroisse en fête” Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

“Paroisse en fête” Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, 18 novembre 2022, Paris. “Paroisse en fête” 18 – 20 novembre Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Trois jours de fête à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 13 place Étienne Pernet 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France Dates :

Vendredi 18 Novembre de 14h00 à 18h30

Samedi 19 Novembre de 11h00 à 18h30

Dimanche 20 Novembre de 10h00 à 17h30 Maison Paroissiale, 13-15 Place Etienne Pernet 75015 Paris Animations pour les enfants :

Contes pour enfants à l’espace bouquiniste le Dimanche à 15h30

Jeux divers : chamboule-tout, tir au pigeon, …

Prestidigitateur Conférence

« La Crête, l’île du Minotaure » par Hélène Renard, auteur de « La déesse aux seins nus ». Histoire, mythologie, religion, tradition Dédicaces de livres

Présentation des ouvrages, échanges avec les auteurs. Stands

Antiquités, brocante, jouets, sapins & décorations de Noël, bougies, livres Espace de convivialité au Bistro de St JB

Déjeuner, goûter, prendre un apéro… Au menu, pizza, galettes salées, crêpes sucrées, planches de charcuterie et fromage, pâtisseries, boissons fraîches, café, bières et vin… pour vous régaler et passer un moment de qualité ! Huîtres sur place ou à emporter. Vente et dégustation de « Champagne » Henri Perrin par le producteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T14:00:00+01:00

2022-11-20T17:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Adresse 13 place Étienne Pernet 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Ville Paris lieuville Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris Departement Paris

Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Paroisse en fête” Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 2022-11-18 was last modified: by “Paroisse en fête” Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Maison paroissiale, Saint-Jean-Baptiste de Grenelle 18 novembre 2022 Maison paroissiale Paris Saint-Jean-Baptiste de Grenelle Paris

Paris Paris