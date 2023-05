NUIT DES VEILLEURS A PRIVAS Maison paroissiale Privas Catégories d’Évènement: Ardèche

Privas NUIT DES VEILLEURS A PRIVAS Maison paroissiale, 26 juin 2023, Privas. NUIT DES VEILLEURS A PRIVAS Lundi 26 juin, 19h00 Maison paroissiale Entrée libre Comme tous les ans, le groupe ACAT de Privas se retrouve pour la Nuit des Veilleurs. Cette année nous vous invitons à venir prier avec nous pour les victimes de la torture et leurs bourreaux autour de témoignages, de textes bibliques, de chants et de prières. Maison paroissiale 3 Rue Croix du Roure, 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « nathaliesantoni@mac.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

