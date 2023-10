Projection du film « Saint Yves Marie Claret » Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire Saint-Maur-des-Fossés, 10 octobre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

L’AFC de Saint-Maur vous invite à la projection du film « Saint Antoine Marie Claret » (tract en pièce jointe) le :

Maison paroissiale 11 av. Joffre à Saint-Maur (entrée gratuite).

Animation du temps de débat et de questions avec le père Jérôme Gavois, prêtre de la paroisse Saint Hilaire.

Antoine Marie Claret « l’Evêque des Pauvres » est un missionnaire espagnol du 19ème siècle, fondateur de l’Ordre des Missionnaires Clarétains. A sa mort, sa vie et son œuvre ont été falsifiées à des fins politiques. Azorin célèbre romancier et essayiste espagnol des années 30, mène l’enquête et déroule le fil de la vie du prélat.

Le film rend compte de la vie d’un missionnaire «donné à sa mission », pris dans les troubles de son époque. »

Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire 11 Avenue Joffre 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00

