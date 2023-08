Découverte de la réflexologie plantaire Maison Paramédicale et Bien-être – 10 place de la Mairie Authon-du-Perche Catégories d’Évènement: Authon-du-Perche

Eure-et-Loir Découverte de la réflexologie plantaire Maison Paramédicale et Bien-être – 10 place de la Mairie Authon-du-Perche, 11 septembre 2023, Authon-du-Perche. Découverte de la réflexologie plantaire 11 – 30 septembre Maison Paramédicale et Bien-être – 10 place de la Mairie La réflexologie plantaire est une approche globale du corps et un outil de massage précieux, un soin manuel personnalisé, qui apaise et améliore le bien-être des enfants, des adolescents, des adultes et des seniors. Cette pratique permet, entre autre, de se relaxer, d’activer la circulation sanguine, de soulager les douleurs, de réduire l’anxiété… Pour découvrir cette approche, Florence LAQUERRIERE, réflexologue plantaire vous informera en détail sur cette pratique et sur ses bienfaits lors de séances découverte individuelles – du 11 au 30 septembre 2023. Maison Paramédicale et Bien-être – 10 place de la Mairie 28018 AUTHON DU PERCHE Authon-du-Perche 28330 Authon-du-Perche Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

