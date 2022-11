Marché des lumières Maison Ouverte Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Marché des lumières Maison Ouverte, 4 décembre 2022, Montreuil. Marché des lumières Dimanche 4 décembre, 11h00 Maison Ouverte

entrée libre

Artisanat du monde entier, éthique et solidaire Maison Ouverte 17 rue Hoche, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Avec des associations de solidarité internationale proposent de l’artisanat, en soutien à des projets solidaires :

Artisans du monde, Babour Tsion (Éthiopie) – Karera (Éthiopie) – Mitsinjo (Madagascar) – Fédération des Forgerons Artisans de Montreuil (Mali) – Agir ensemble pour Diaguily (Mauritanie) – Krokula (Sahel) – Joyaux du Sahara (Sahel) – La force d’un sourire (Sénégal) – Foratou et Gorgorlou (Sénégal) – Djike (Sénégal) – APECEK (Sénégal) – Cheikh Nico (Sénégal) – Abeer Alfares (Syrie) – Montreuil Palestine (Palestine)

des créateurs : Touria Bourouissa (bijoux et textiles berbères) – Anne Dunoyer (céramiques) – Yellen Art (textiles) – Yoshie Shimizu (fleurs de pierre)

et un Espace solidarité : Amnesty International, ATTAC, Bouq’Lib’, Cimade, Les Paniers du Val de Loire, La Ruche, SOS Méditerranée,…

et la Librairie Michèle Firk

Bar, restauration, soupes au profit de la Maison ouverte

