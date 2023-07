« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Maison Orré Catégorie d’Évènement: La Réunion « Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Maison Orré, 16 septembre 2023, . « Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” 16 et 17 septembre Maison Orré A travers 16 panneaux, les visiteurs découvriront les territoires lointains et méconnus des terres australes et anatrctiques françaises ainsi que les différentes missions et enjeux de la collectivité. Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

